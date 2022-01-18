СМИ: 23 человека стали жертвами ударов аравийской коалиции по Сане

Аравийская коалиция ударила по столице Йемена. В результате в Сане погибли 23 человека, включая женщин и детей. Об этом сообщил телеканал «Аль-Маядин».

По информации телеканала, коалиция ударила с воздуха по жилому району Эль-Либи. Эта часть города находится под контролем мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Во время атаки полностью разрушились пять жилых домов. Еще десятки зданий оказались повреждены.

Под завалами до сих пор остаются местные жители. Медики не смогли попасть в пострадавший район из-за продолжающихся авианалетов. Спасателям пришлось приостановить поиск людей. Как сообщил телеканал, жертвами атаки стали 23 человека.

Бомбардировка Саны началась после нападения хуситов на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Аравийская коалиция объявила о начале обстрелов и принялась бомбить жилой район. Предполагается, что одной из целей авиаударов могли стать штаб-квартиры летного училища и училища ПВО. Эти объекты находятся в районе Эль-Либи на окраине Саны.