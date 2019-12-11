СМИ: 2 авто взорвались у авиабазы НАТО в Афганистане, более 60 человек пострадали

«По меньшей мере 65 мирных жителей были ранены в результате взрыва бомбы в двух машинах на базе в Баграме», — говорится в сообщении агентства. По данным НАТО, боевики атаковали строящийся госпиталь, который находится на территории военного объекта.

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Телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти сообщил, что изначально террористы хотели подорвать четыре автомобиля. Взрывы прогремели рано утром 11 декабря, когда местные жители еще спали. Как рассказал телеканалу губернатор Баграма Абдул Шакур Кудуши, в результате взрывов никто не погиб. Здание госпиталя получило серьезные повреждения. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял