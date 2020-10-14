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    14 октября 2020, 08:28

    СМИ: 15 человек погибли при столкновении двух вертолетов в Афганистане

    Юлия Булыгина

    Не менее 15 человек погибли при столкновении двух вертолетов афганских ВВС. Крушение произошло вечером 13 октября в районе Нава на юге провинции Гильменд.

    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, столкнувшиеся вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности. В Минобороны страны эту информацию пока не подтвердили.

    В то же время пресс-секретарь губернатора провинции Омар Цвак подтвердил журналистам столкновение. По его словам, оно произошло в районе Нава.