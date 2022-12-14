Эксклюзив 14 декабря 2022, 00:21 Смешной дедушка может оказаться лучшим президентом США. Байден сделал то, что не смог Трамп Политолог Минченко: президент США Байден сделал то, что не смог его предшественник Трамп

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В России принято высмеивать президента США Джо Байдена, но его вполне реально могут признать одним из самых успешных американских лидеров в истории, заявил политолог Евгений Минченко. В интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой он рассказал, что политик добился всего, чего не смог сделать его предшественник Дональд Трамп.

«У нас принято высмеивать Байдена — такой вот смешной дедушка, нелепый и так далее. Байден имеет все шансы войти в число самых успешных президентов США, потому что он выполнил все то, чего не смог выполнить Трамп», — подчеркнул политолог.

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По словам Минченко, американский президент сделал «экономически больно» Китаю, взял под «американский зонтик» страны ЕС и НАТО (за исключением Турции), увеличил оборонные расходы западных государств и наладил поставку нефти и газа из США в Европу.

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«Перенастроена система общемирового управления, создан, отреставрирован и выстроен AUKUS — новый англо-саксонский союз (США, Великобритания, Австралия)», — добавил собеседник «360».

Ранее американский президент заявил, что страна не отправляет своих военных на Украину. По словам Байдена, Штаты оказывают украинскому руководству лишь материальную поддержку.