Мир 19 ноября 2023, 21:52 «Смешно». В МИД РФ отреагировали на обвинения Санду во вмешательстве в выборы Захарова высмеяла обвинения Санду во «вмешательстве» РФ в выборы в Молдавии РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала смешными обвинения якобы во вмешательстве России в выборы в Молдавии от президента страны Майи Санду. Дипломат высказалась об этом в комментарии «Известиям».

Захарова напомнила, что молдавский лидер имеет румынское гражданство и продвигает в стране «чужеродные интересы».

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«Смешно это слышать о вмешательстве в выборы Молдавии от президента Молдавии, которая имеет румынское гражданство», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Санду ранее заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией. Она также обвинила РФ в неуважении интересов жителей республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что выборы в Молдавии показали желание населения страны сотрудничать с РФ. Он подчеркнул, что Санду не учла результаты муниципальных выборов, где ее партия не получила победу.

Политолог Владимир Жарихин отметил, что европейские страны не подкрепляют фактами свои заявления, направленные против российской стороны. Пустыми обвинениями западные чиновники стремятся устроить «большой шум» ради собственной выгоды.