Мир 08 января 2023, 19:00 Смещение границ спецоперации на запад допустили в Крыму Глава парламента Крыма Константинов допустил смещение границ СВО на запад РИА «Новости»

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Граница проведения специальной операции в будущем может существенно сместиться на запад, если российская сторона увидит такую необходимость. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Граница проведения специальной операции по мере развития конфликта с коллективным Западом может быть смещена западнее от первоначальных планов», — заявил он.

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По словам Константинова, это решение зависит от наличия или отсутствия угроз для населения страны.

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«Эти границы отодвинут настолько западнее, насколько это понадобится. Потому что мы не можем допустить бескультурную ассимиляцию русских на Украине, допустить геноцид и оставить святыни Киева на поругание сатанистам», — добавил сенатор.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» заявлял, что после освобождения Донбасса у Украины не останется возможности на сопротивление в боевых действиях.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс не исключил, что в случае успеха России на Украине США могут применить ядерное оружие.