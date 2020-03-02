«Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части», — считает политик.

По его мнению, власти «не сделали выводов, почему произошла трагедия, унесшая жизни миллионов людей». Поэтому под запрет попали герои Великой Отечественной, зато на высшем уровне чествуют тех, кто воевал на стороне фашистов.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что власти не намерены устраивать торжества в честь 9 Мая. Вместо этого в стране, вслед за Европой, «готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».

Медведчук считает, что министру следует подать в отставку после этих слов, поскольку у него нет морального права говорить от имени тех, кто считает День Победы священным праздником.