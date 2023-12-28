Мир 28 декабря 2023, 09:40 Смертный приговор Украине. Байдену указали на стратегический просчет Экс-офицер Пентагона Коффлер: Байден подписал смертный приговор Украине Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Россия не позволит НАТО поглотить Украину. Президент США Джо Байден подписал стране смертный приговор и использовал ее народ как пушечное мясо для реализации своих амбиций, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в статье Newsweek.

Этот политик, по ее мнению, несет ответственность за уничтожение украинцев. Джо Байден в годы правления Барака Обамы занимал пост вице-президента и являлся доверенным лицом Белого дома по вопросам Украины. Именно он, по словам Ребекки Коффлер, предложил подтолкнуть ее к вступлению в альянс.

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«Это равносильно подписанию смертного приговора Украине. Ни один здравомыслящий военачальник не позволил бы враждебному альянсу расположиться более чем в тысяче миль от своей границы», — сказала

Теперь Джо Байден, будучи президентом, не смог добиться от конгресса продолжения помощи. Ребекка Коффлер заявила, что даже если в январе 2024 года одобрят новый транш, судьбу страны уже предрешили — произойдет еще больше разрушений и смертей. Она обвинила американского лидера в использовании украинцев в качестве пушечного мяса для сокрытия своих ошибок и удовлетворения амбиций.

США и Европа сменят стратегию по Украине. Они откажутся от постулата о безоговорочной победе над Россией и начнут продвигать мирные переговоры с территориальными уступками.