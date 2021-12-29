Смертную казнь за любые преступления отменили в Казахстане

В Казахстане приняли поправки, отменяющие смертную казнь. Закон об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Закон о ратификации второго протокола к международному пакту, предусматривающий отмену смертной казни, Токаев подписал 2 января. Однако тогда решили оставить право на применение этой высшей меры наказания за тяжкие военные преступления. В ноябре президент выступил за полную отмену смертной казни без каких-либо оговорок.

Формулировка «исполнение наказания в виде смертной казни» исчезла из законов. Статью о смертной казни как исключительной мере наказания полностью исключили из уголовного кодекса.

В парламенте Казахстана отмечали, что полная отмена смертной казни позволит законам республики гармонировать с международными обязательствами в сфере прав человека.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел мораторий на смертную казнь в стране еще в 2003 году. Таким образом он приостановил исполнение приговоров к казни, однако указ не запрещал судам выносить такие решения.

Ранее российский сенатор Андрей Клишас назвал условия, при которых в России могут отменить мораторий на смертную казнь.