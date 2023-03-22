Мир 22 марта 2023, 20:41 Смертную казнь ввели в Уганде за гомосексуализм Парламент Уганды ужесточил закон против гомосексуализма Pixnio

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Парламентарии Уганды большинством голосов приняли новый закон против гомосексуализма. В некоторых случаях он предусматривает смертную казнь. Об этом сообщило местное издание The New Vision.

Доказанные однополые связи будут караться 14-летним тюремным сроком. За вовлечение несовершеннолетних в гомосексуальные отношения виновнику грозит 20 лет заключения. Также оговаривается наказание для человека, который предоставил помещение для оказания однополых секс-услуг — 10 лет лишения свободы.

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Высшая мера наказания — смертная казнь — будет грозить за отягчающие обстоятельства. Уточняется, что речь идет о гомосексуальных отношениях с детьми и недееспособными лицами по принуждению, а также о связях, которые привели к заражению ВИЧ-инфекцией.

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Авторы нового закона объяснили его появление «заботой о народе».

Ранее сообщалось, что в ФРГ выпустили «Библию для детей» с гендерно-нейтральным Богом. В историях также описаны люди с разным цветом кожи, ростом, весом, а также с ограниченными возможностями.