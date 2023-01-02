Мир 02 января 2023, 22:34 Смертную казнь сочли допустимой в Польше Премьер Польши Моравецкий счел допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления Pxhere

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Смертную казнь за особо тяжкие преступления сочли допустимой в Польше. Такого мнения придерживается премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Отвечая на вопросы в Facebook* он также отметил, что в ситуации с таким наказанием «следовало бы подумать и не поступать опрометчиво».

По мнению Моравецкого, в некоторых странах и в Польше смертную казнь отменили преждевременно.

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«Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима. Я считаю, что это было преждевременное изобретение 90-х годов или ранее», — считает польский политик.

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Мораторий на смертную казнь ввели в Польше в 1992 году. Окончательно ее отменили в 1997 году, приняв новый Уголовный кодекс.

В декабре премьер Польши заявил о необходимости продолжать оказывать полномасштабную поддержку Украине. По его словам, мировое сообщество обязано продолжать снабжать эту страну военными и гуманитарными поставками. Слова Моравецкого разгневали польских пользователей Twitter.

*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в России.