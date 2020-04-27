Смертную казнь для несовершеннолетних отменили в Саудовской Аравии

В случае совершения самого серьезного преступления несовершеннолетних отправят в тюрьму на 10 лет. Исключением может стать терроризм, написал сайт «Русская планета».

Этот указ может спасти от смертной казни как минимум шесть человек из шиитского меньшинства, которые предположительно совершили преступления в возрасте до 18 лет.