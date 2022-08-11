Смертность повысилась из-за аномальной жары в Италии

Аномальная жара, от которой страдает почти вся Европа, привела к избыточной смертности в 21% в Италии. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.

В ведомстве сообщили, что 33 крупнейших городах Италии, где ведется постоянный медицинский мониторинг, в июне 2022 года избыточная смертность составила 9%, а в первой половине июля этого года — 21%.

В июле в стране температура воздуха поднималась до +37…+40 градусов.