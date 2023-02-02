Мир 02 февраля 2023, 01:12 Смертность от ковида в мире выросла на 65% за четыре недели ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса в мире на 65% за 4 недели РИА «Новости»

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Почти 20 миллионов человек заразились коронавирусной инфекцией в период со 2 по 29 января, скончались — 114 тысяч. Число летальных исходов выросло на 65%, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, за месяц в мире зарегистрировали 19 955 978 случаев заражения. Больше всего заболевших выявили в Китае, Японии, США, Корее и Бразилии.

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По состоянию на 1 февраля стало известно о 753 651 712 заразившихся COVID-19 с начала пандемии и о 6 813 845 умерших. За последние сутки медики обнаружили 157 092 случая инфицирования.

Оперштаб также сообщил, что за минувшие сутки в России 8504 человека заразились коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии среди россиян составило 21 958 696. За прошедшие 24 часа в стране от последствий ковида умер 41 пациент, выздоровели — 6 729.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил о результатах клинических испытаний вакцины от коронавируса, предназначенной для детей. Препарат показал ее полную безопасность, его уже подали на регистрацию.