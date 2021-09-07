Смертность американок от алкоголя за 20 лет выросла на 85%

Женщин исторически меньше мужчин употребляли алкоголь. Но сейчас эта тенденция начала меняться. Рост потребления спиртного, пьянства и проблем со здоровьем американок в возрасте 30-40 лет за последние 20 лет намного увеличился. В частности, уровень смертности от алкоголя среди женщин вырос на 85%.

Об этом со ссылкой на данные Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму (NIAAA) сообщил портал GoodMorningAmerica. Весной 2021 года на фоне пандемии коронавируса возросло число госпитализаций и смертей, связанных с заболеваниями печени у молодых женщин. Эксперты считают, что даже ежедневное употребление одной порции алкоголя может спровоцировать рак груди. Женщины больше, чем мужчины подвержены риску, связанному с сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствам, связанным с употреблением алкоголя.

Доктор Дженнифер Эштон сообщила, что в обществе существует табу в отношении злоупотребления женщинами алкоголем. Об этом не принято говорить.

«Алкоголь — это, по сути, разновидность наркотика. Тем не менее, он социально приемлем в нашей стране, в нашем обществе, в нашей культуре», — добавила она.

Она посоветовала женщинам употреблять не больше семи порций алкоголя в неделю. Это пять унций вина (148 мл) и полторы унции (44 мл) для крепкого спиртного. Врач напомнила, что алкоголь способствует развитию рака пищевода, печени, толстой кишки и груди. Пьющие женщины рискуют на 5-9% больше, чем не употребляющие алкоголь

К тому же мужчины усваивают спиртное не так, как слабый пол. У женщин алкоголь провоцирует появление атрофии мозга, когнитивные проблемы и увеличение веса.

Дженнифер Эштон посоветовала женщинам обратиться за медицинской помощью, если они обнаружили, что пьют в одиночестве, скрывают свое увлечение и не могут расслабиться без спиртного.

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