Смертной казни потребовали в Польше для сбежавшего в Белоруссию солдата

Сбежавший в Белоруссию польский солдат поступил как дезертир, его необходимо наказать соответствующим образом. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак. Он потребовал смертной казни для военнослужащего. Его слова привело издание wPolityce.

Скшыпчак отметил, что в сейчас политики трактуют происходящее на белорусско-польской границе как одно из проявлений гибридной войны против его страны. Соответственно, переход солдата на сторону противника можно трактовать только одним образом.

«Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага, и так это надо трактовать. Для меня, как для солдата, здесь не может быть иной интерпретации, нежели дезертирство во время войны <...> Солдат изменил Польше во время войны, перейдя на сторону нашего врага, и это бесспорно», — сказал генерал.

По мнению экс-командующего, дезертирство — это самое страшное, что может происходить во время войны. В этой связи он выразил несогласие с действия прокуратуры, возбудившей уголовное дело, по которому солдату грозит до 10 лет лишения свободы.

«Солдат-дезертир, он перешел на сторону врага во время войны, поэтому ему грозит только один приговор — смертная казнь. И это даже не обсуждается. <…> Пуля в лоб и все», — резюмировал Скшыпчак.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что военнослужащий Польши попросил политического убежища. Эмиль Чечко, 1996 года рождения, был остановлен белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе в минувший четверг. В интервью белорусскому телевидению Чечко обвинил польских силовиков в регулярных убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. По мнению военнослужащего, расследовать ситуацию на белорусско-польской границе должен Красный Крест.