Смертник устроил взрыв у больницы в Кабуле

У больницы в Кабуле прогремел взрыв. СМИ пишут, что его устроил террорист-смертник.

Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в сфере безопасности страны передал, что все произошло около военного госпиталя.

Очевидец сообщил, что после взрыва раздались выстрелы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с Министерством общественного здравоохранения», — рассказал свидетель событий.

Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Талибы* пока никак не прокомментировали случившееся.

Афганистан сейчас переживает общественно-политический кризис. В середине августа на фоне вывода США из страны своих войск талибы* взяли власть в свои руки. Многие афганцы после этого попытались уехать оттуда.

Новая власть установила в Афганистане строгие законы. Они касаются личных дел, ношения одежды. Женщинам нельзя появляться на улице без сопровождения мужчин-родственников.

* Талибы, «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.