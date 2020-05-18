Смертник устроил подрыв в Афганистане. Погибли семь человек

В афганской провинции Газни прогремел взрыв. Террорист-смертник подорвал заминированную машину рядом со зданием подразделения Национального управления безопасности (NDS). Погибли семь человек.

Сотрудники службы безопасности уточнили, что взрыв произошел около 04:30 по местному времени 18 мая. Пострадали более 40 человек, сообщил телеканал Tolo News.

В министерстве внутренних дел подтвердили произошедшее, отметив, что террористы «вновь напали на религиозный центр в Газни».

Представитель сферы здравоохранения рассказал телеканалу, что большинство жертв атаки — работники NDS. Убиты семь человек, пострадавших — больше 40.

Телеканал 1TV со ссылкой на главу совета провинции отметил, что все погибшие были представителями сил безопасности.

Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана.

В конце апреля террорист-смертник устроил взрыв в Кабуле. Тогда погибли трое, еще 15 получили ранения.