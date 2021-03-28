Смертник подорвал себя у храма в Индонезии. Посольство обратилось к россиянам

Смертник в Индонезии подорвал себя у христианской церкви в городе Макассаре, провинция Южный Сулавеси. В результате теракта пострадали не менее десяти человек, сообщило издание Hidupkatolik.

Посольство РФ в Индонезии после теракта обратилось к россиянам, находящимся в Индонезии, с просьбой не посещать места массового скопления людей.

«Просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции», — сообщили на странице дипмиссии в Facebook.

Среди погибших при взрыве, по предварительным данным, числится только террорист, добавили в посольстве.

Взрыв в соборе произошел во время воскресной мессы, сообщил пастор Виллем изданию Jakarta Post. Когда это произошло, служба уже заканчивалась, люди собирались домой. Пастор сообщил, что террорист пытался пройти в церковь, но один из прихожан помешал ему.

Ранения получили люди, которые в момент взрыва находились рядом с церковью. Люди в самом храме не пострадали, они переждали в нем полчаса, после чего им разрешили разойтись по домам. По данным Detik, рядом с храмом были припаркованы два авто.