Смертник на мотоцикле устроил взрыв около посольства США в Тунисе

В результате действий террориста ранения получили пятеро силовиков. Прибывшие медики увезли пострадавших в больницу. Сейчас на месте работают полицейские и следователи.

Власти Туниса ввели в стране режим чрезвычайного положения еще в 2015 году, после теракта на курорте Эль-Кантауи. Тогда на территорию отеля со стороны пляжа ворвался вооруженный террорист, который начал стрелять по отдыхающим. Его жертвами стали 40 человек. Через несколько месяцев еще один радикал напал на Национальный музей.

После серии атак террористов власти усилили меры безопасности, что позволило сохранить визиты иностранных туристов.