Смертная казнь состоялась в Японии впервые с 2019 года

Впервые с 2019 года в Японии привели к исполнению приговор о смертной казни. Троих заключенных повесили. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара рассказал, что отменять в стране подобную меру не планируют. По его словам, к смертной казни будут приговаривать злоумышленников, которые отличились особо жестокими преступлениями.

«Общественное мнение в Японии в большинстве своем считает, что смертная казнь неизбежна в отношении предельно циничных и жестоких преступлений. Такие правонарушения сейчас следуют одно за другим, и отмена смертной казни в подобных условиях не представляется нам правильной мерой», — отметил политик.