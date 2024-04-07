Мир 07 апреля 2024, 20:14 «Смертельный номер». Запад проигнорировал акт ядерного терроризма со стороны Украины Захарова призвала мир отреагировать на акт ядерного терроризма в адрес ЗАЭС РИА «Новости»

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Мировое сообщество, в том числе лидеры США, Германии и Франции, должны отреагировать на акты ядерного терроризма со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала игнорирование Западом удары Вооруженных сил Украины по атомной станции.

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Она предупредила президентов Соединенных Штатов и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца, что все их усилия по защите природы могут пойти прахом из-за крайне опасных действий украинских властей.

«Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Обстрелы Запорожской АЭС она назвала «смертельным номером <…> кровавого шапито», который исполняют коллективный Запад и «выкормленное им чудовище Зеленский».

В субботу, 7 апреля, ВСУ атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. В том числе украинские боевики обстреляли купол шестого энергоблока.