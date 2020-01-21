Смертельный коронавирус из Китая признали угрозой россиянам

Ранее не известный науке коронавирус уже унес жизни четырех человек в Китае. Теперь его признали биологической угрозой населению России.

«Наиболее яркий пример [биологической угрозы] — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в КНР, вызванная коронавирусом», — приводит РИА «Новости» слова замглавы Минздрава Сергея Краевого.

Он отметил, что к числу биологических угроз населению относятся изменение свойств и форм патогенных вирусов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. 21 января в Госдуме рассматривают законопроект о биологической безопасности России. Замминистра вспомнил про ситуацию в Китае, когда депутаты попросили назвать его конкретные угрозы жителям РФ.

Вспышка пневмонии, которую вызвал коронавирус, произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Заболевших уже 200 человек. Вирус убил уже четырех жителей Китая. В целях защиты от 2019-nCoV российские специалисты начали создавать экспресс-тест, с помощью которого вирус можно выявить в кратчайшие сроки. Тест будет готов уже в феврале.