Смертельные случаи зафиксировали в Швейцарии после вакцинации Pfizer
Согласно проведенной экспертизе, смерть наступила от болезней, которые чаще всего встречаются в этом возрасте. Связи, что причиной летального исхода стала вакцина нет.
Вакцинация в Швейцарии началась в декабре 2020 года. Граждане могут выбрать из двух препаратов: вакцину компании Pfizer и BioNTech или Moderna.
За всеми привитыми наблюдают врачи для изучения побочных реакций на препарат. Всего в Swissmedic поступило 42 отчета.
Большинство сообщений содержат сообщения об умеренных реакциях, которые выявили еще в ходе клинических испытаний. 16 случаев реакция была достаточно серьезная. Пять случаев связаны со смертельным исходом. Всего прививки в Швейцарии сделали почти 170 тысяч жителей. В приоритетном порядке вакцину получают постояльцы домов престарелых в возрасте старше 75 лет.