Смертельные случаи зафиксировали в Швейцарии после вакцинации Pfizer

Пять граждан Швейцарии скончались после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. Как сообщил национальный фармацевтический регулятор Swissmedic, возраст умерших составлял от 84 до 92 лет.

Согласно проведенной экспертизе, смерть наступила от болезней, которые чаще всего встречаются в этом возрасте. Связи, что причиной летального исхода стала вакцина нет.

Вакцинация в Швейцарии началась в декабре 2020 года. Граждане могут выбрать из двух препаратов: вакцину компании Pfizer и BioNTech или Moderna.

За всеми привитыми наблюдают врачи для изучения побочных реакций на препарат. Всего в Swissmedic поступило 42 отчета.

Большинство сообщений содержат сообщения об умеренных реакциях, которые выявили еще в ходе клинических испытаний. 16 случаев реакция была достаточно серьезная. Пять случаев связаны со смертельным исходом. Всего прививки в Швейцарии сделали почти 170 тысяч жителей. В приоритетном порядке вакцину получают постояльцы домов престарелых в возрасте старше 75 лет.