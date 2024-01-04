Мир 04 января 2024, 05:06 «Смертельные ловушки». Стало известно, как российская армия уничтожает западную технику ВСУ AC: российские бойцы с помощью дронов создали огромные ловушки для техники ВСУ РИА «Новости»

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Беспилотники помогают российским военным создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники. Об этом сообщил старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра.

«Эти дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды бронетехники и уничтожать их», — написал журналист.

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Ранее журнал Militatary Watch Magazine написал, что конфликт на Украине негативно повлиял на репутацию американского военно-промышленного комплекса (ВПК). Раньше западная военная техника считалась одной из лучших в мире, но боевые действия показали, что французские и немецкие танки весьма уязвимы. Журналисты выразили уверенность, что именно по этой причине украинцы держат американские танки Abrams вдали от поля боя — чтобы случайно не опозорить основой боевой танк США.