31 марта 2024, 02:33
Смертельные игры. Индиец надул друга промышленным феном через задний проход
Мужчина умер после того, как друг надул его промышленным феном через зад
Житель индийского города Бангалор умер от разрыва прямой кишки после того, как его друг вставил ему в задний проход электрический фен для транспортных средств и надул его. Об этом сообщило News18.
По данным полиции, 25 марта погибший по имени Йогиш пришел в сервисный центр велосипедов, где работал его приятель Мурали. После мойки велосипедов молодые люди начали развлекаться с мощным промышленным феном.
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Мурали направил фен на лицо Йогеша, а потом «наполнил его прямую кишку горячим воздухом». Когда Йогиш упал без сознания, друг отвез его в больницу. Оказалось, что кишечник мужчины получил серьезные повреждения. Ему сделали срочную операцию.
Несмотря на все усилия врачей, индиец скончался в больнице 27 марта. Погибший работал агентом по доставке в Бангалоре.
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