Мир 31 марта 2024, 02:33 Смертельные игры. Индиец надул друга промышленным феном через задний проход Мужчина умер после того, как друг надул его промышленным феном через зад РИА «Новости»

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Житель индийского города Бангалор умер от разрыва прямой кишки после того, как его друг вставил ему в задний проход электрический фен для транспортных средств и надул его. Об этом сообщило News18.

По данным полиции, 25 марта погибший по имени Йогиш пришел в сервисный центр велосипедов, где работал его приятель Мурали. После мойки велосипедов молодые люди начали развлекаться с мощным промышленным феном.

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Мурали направил фен на лицо Йогеша, а потом «наполнил его прямую кишку горячим воздухом». Когда Йогиш упал без сознания, друг отвез его в больницу. Оказалось, что кишечник мужчины получил серьезные повреждения. Ему сделали срочную операцию.

Несмотря на все усилия врачей, индиец скончался в больнице 27 марта. Погибший работал агентом по доставке в Бангалоре.

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