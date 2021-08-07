Смертельную лихорадку Марбург обнаружили в Гвинее

Медики впервые зафиксировали в Гвинее случай подозрения на заражение вирусом Марбург. Он вызывает тяжело протекающее заболевание геморрагическую лихорадку Марбурга.

Вероятность инфицирования указанным вирусом проверили в двух лабораториях страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Гвинеи.

Образец решили отправить в Сенегал, чтобы подтвердить заражение вирусом Марбург. Контакты человека с подозрением на инфекцию тоже проверят. За районом, где обнаружили подозрительный случай, усилят контроль.

Лихорадка Марбурга — редкое заболевание. У него высокая смертность, а специального противовирусного лечения не существует. Переносчиками вируса считают плодоядных летучих мышей из семейства Pteropodidae.

Инкубационный период вируса составляет от двух до 21 дня. У заразившегося внезапно поднимается температура, начинает сильно болеть голова, и человек чувствует тяжелое недомогание.

При течении болезни возникают боли в мышцах, а на третий день — тяжелая водянистая диарея. Пациенты жалуются на боли и колики в области живота, страдают от тошноты и рвоты. Смерть при летальных случаях заболевания наступает через 8-9 дней после проявления симптомов. Незадолго до нее человек сталкивается с тяжелой кровопотерей и испытывает шок.