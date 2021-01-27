Смертельно опасную радиацию зафиксировали на АЭС «Фукусима-1» в Японии

Комитет по контролю за атомной энергетикой обнародовал доклад, в котором говорится, что участки особо высокой радиоактивности обнаружили в трех энергоблоках атомной станции. Очаги излучения находятся в верхней части трех энергоблоков, в районе колпаков, прикрывающих корпуса реакторов, поврежденных при аварии на АЭС в марте 2011 года.

Уровень радиации на выявленных участках достигает нескольких зивертов в час, что способно вызвать смерть у человека в течение нескольких часов. Авторы доклада указали, что данная проблема может осложнить выполнение работ по демонтажу аварийной АЭС.

Катастрофу на «Фукусиме-1» в 2011 вызвало землетрясение и последовавшее за ним цунами, при котором системы охлаждения реакторов вышли из строя. Представители GreenPeace в прошлом году заявили, что уровень радиации на Фукусиме в десятки раз превышает норму.