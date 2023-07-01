Мир 01 июля 2023, 04:37 Смертельная авария в Кении унесла жизни как минимум 45 человек The Washington Post: Как минимум 45 человек погибли в результате ДТП в Кении Freepik

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Как минимум 45 человек погибли в результате ДТП в Кении. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Дорожное происшествие случилось неподалеку от города Лондиани — грузовой автомобиль не справился с управлением и въехал в несколько других машин и торговцев на рынке. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте аварии 45 тел. Точное число жертв пока неизвестно.

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В материале сказано, что спасательные мероприятия продолжатся ночью. Вероятно, под развалинами находятся живые люди.

Ранее стало известно о крупном ДТП в Мексике. В результате происшествия погибло 26 человек. Авария случилась в восточной части страны. Автобус столкнулся с грузовиком.

Еще одна смертельная авария произошла в марте — 42 автомобиля столкнулись в Венгрии. Среди них были пять грузовиков. В итоге сгорело 19 машин, 39 человек получили травмы. В числе пострадавших оказались десять несовершеннолетних, четверых из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.