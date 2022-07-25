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    25 июля 2022, 15:18

    Смертельная авария с туристами произошла в Доминикане

    Оксана Лавнюженко

    В доминиканском муниципалитете Лос-Какаос на улице Херманас Мирабаль произошла авария с участием туристического автобуса. Об этом написало издание El Nacional.

    По предварительным данным, четыре человека скончались на месте происшествия, еще 30 получили ранения, сообщило ИА НСН.

    У автобуса отказали тормоза, после чего транспортное средство столкнулось с несколькими автомобилями. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Выясняются личности погибших.