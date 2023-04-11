11 апреля 2023, 14:29
Смерть Зеленского повлияет на поставки оружия на Украину
AP сообщило, что в случае смети Зеленского ЕС может ограничить поставки оружия Украине
Украину ждет ограничение поставок оружия и военной техники в случае смерти президента страны Владимира Зеленского. По данным Associated Press, такой вывод сделали американские спецслужбы.
Информацию, уточнили в AP, нашли в опубликованных в результате утечки документов. Материал маркировали грифом «секретно».
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В нем рассмотрели наиболее экстремальные варианты развития событий на Украине в ходе спецоперации. Составители документа указали, что Зеленский в качестве президента — залог «внутренней и внешней поддержки» действий киевского режима Западом.
Не исключено, что США сами способствовали утечке данных о проблемах снабжения ВСУ и сомнениях в успехе готовящегося контрнаступления.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360» указывал на необходимость максимально пресекать поставки западного вооружения в зону боевых действий.
Владимир Зеленский
ВСУ
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
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