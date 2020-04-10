Смерть рэперши Чинны Роджерс от передозировки наркотиков подтвердили врачи

По данным издания, рэперша боролась с наркотической зависимостью. Восьмого апреля Чинну Роджерс нашли без сознания в ее квартире в Филадельфии. Девушке было 26 лет. В своем последнем посте в соцсетях она говорила о смерти. Он оказался пророческим.

«Я думаю, что саундтреков к нашей жизни слишком много. Мне нужна музыка, под которую можно умереть», — призналась артистка.