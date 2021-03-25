Смерть привитой от коронавируса украинской военнослужащей попала на видео

Камеры видеонаблюдения засняли момент гибели 43-летней военнослужащей ВСУ Инны Нарожной. Женщина скончалась спустя несколько дней после прививки от коронавируса.

Запись, на которой украинка внезапно упала ничком, опубликована на YouTube. Нарожная потеряла сознание на улице поселка Черноморское Одесской области во время разговора. Приехавшие медики пытались ее реанимировать, но не сумели спасти.

Украинку привили 21 марта вместе с еще 120 военнослужащими, сообщил портал «Вести.ua». Вакцину из одного и того же флакона ввели Нарожной и девяти ее коллегам.

«Ни у кого из тех, кто вакцинировался вместе с Инной, не наблюдалось никаких побочных эффектов», — заявили в Одесской государственной областной администрации. Власти уверены, что «дело не в вакцине, а в женщине»: по официальным данным, у нее были хронические проблемы с сердцем.

Скончалась украинская военнослужащая 23 марта.