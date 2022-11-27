Мир 27 ноября 2022, 19:09 Смерть Макея не изменит отношения России и Белоруссии Замглавы Института стран СНГ Жарихин: Белоруссия сохранит внешний курс без Макея РИА «Новости»

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Внешнеполитический курс Белоруссии после смерти министра иностранных дел страны Владимира Макея останется прежним. Об этом заявил в комментарии ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он пояснил, что Макей проводил политику, которую ему диктовал президент республики Александр Лукашенко. Хотя изначально глава МИД был лидером своеобразной западной фракции в окружении белорусского лидера.

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«С тех пор как Лукашенко принял решение по сближению с Россией и в ответ на это к Белоруссии были применены достаточно жесткие санкции, Макей перестал выполнять такую роль», — добавил Жарихин.

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Эксперт отметил, что вне зависимости от того, кто станет новым руководителем внешнеполитического ведомства, Белоруссия сохранит внешнюю политику по отношению к другим странам без изменений. Это касается и России.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер в минувшую субботу, 26 ноября, в возрасте 64 лет. Что стало причиной ухода дипломата из жизни, пока неизвестно.

По данным БелТА, церемония прощания с главой белорусского МИД пройдет в Центральном доме офицеров в Минске. Дату утвердит правительство республики.