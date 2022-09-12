Смерть королевы Елизаветы II обогатила принца Уильяма и его супругу | 360°

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Смерть королевы Елизаветы II обогатила принца Уильяма и его супругу

The Daily Star: принц Уильям и его жена стали миллиардерами после получения новых титулов

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Состояние принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон превысило один миллиард фунтов стерлингов после смерти Елизаветы II. Как сообщила газета The Daily Star, новый король Великобритании Карл III передал старшему сыну свой титул «принц Уэльский», а вместе с ним — земли и активы.

Журналисты отметили, что Кейт Миддлтон также стала принцессой Уэльской. Это титул оставался свободным после смерти принцессы Дианы в 1997 году.

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Новое положение старшего сына короля Великобритании и его супруги значительно увеличило их состояние с 34 миллионов фунтов стерлингов до 1,1 миллиарда. Согласно открытым данным, принцу и принцессе Уэльским принадлежат около 128 тысяч акров земли в 20 графствах, в том числе парк Дартмур, а также участки в Девоне, Кенте, Дорсете и Ноттингемшире.

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Доход от земель принц и принцесса получают от арендаторов участков, а также владельцев построенной недвижимости. При этом королевская семья может не платить налоги в государственную казну.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на минувшей неделе. Похороны ее величества пройдут в будущий понедельник, 19 сентября. Новым главой страны стал сын королевы принц Чарльз, который выбрал тронное имя Карл III.

Великобритания

Деньги

Умерла Елизавета II

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