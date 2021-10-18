Смерть Колина Пауэлла опечалила Джорджа Буша-младшего

Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший выразил соболезнования родным экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, который умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил RT.

По словам Буша-младшего, он и его супруга глубоко опечалены смертью Пауэлла. Бывший хозяин Белого дома выразил соболезнования от имени своей семьи близким и друзьям Колина Пауэлла. Бывший глава Госдепа США умер от осложнений, вызванных коронавирусом.