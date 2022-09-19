Смерть избитой за «неправильный» хиджаб девушки в Иране назвали следствием произвола полиции нравов | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 17:50 Поделиться Telegram

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Viber Смерть избитой за «неправильный» хиджаб девушки в Иране назвали следствием произвола полиции нравов Аналитик Колчин: смерть избитой за хиджаб девушки стала следствием раскола элит Ирана Unsplash

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Правоохранители Ирана задержали девушку за неправильное ношение хиджаба, после чего она скончалась из-за избиений. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в интервью «360» сказал, что трагедия стала следствием раскола в иранском обществе.

«Многие управленческие структуры мыслят категориями более светскими. При этом силовые военизированные формирования исламской республики продолжают исповедовать идеологию фундаментализма», — заявил он.

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Колчин сказал, что правительство Ирана уже более 10 лет пытается примирить эти два течения. Также он отметил, что нынешнее исламское общество выступает против произвола полиции нравов.

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Ранее стало известно, что иранки стали сжигать хиджабы в знак протеста после гибели избитой полицией девушки. Об этом сообщили на сайте Lenta.ru.

«Реакция в нынешней ситуации, когда замешанные в убийстве молодой девушки правоохранители были привлечены к ответственности, показывают, что именно фундаменталистские структуры Исламской Республики постепенно будут попадать под более пристальное и серьезное внимание общества», — сказал Колчин.

Также он отметил, что в дальнейшем исключить противоречия в иранском обществе сможет только эффективный кризисный менеджмент.

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