Мир 18 ноября 2023, 14:12 Смерть двоих россиян в Индии не была насильственной — СМИ РИА «Новости»: полиция заявила о ненасильственной смерти двоих россиян в Индии РИА «Новости»

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Двое россиян, которых нашли мертвыми в Индии, вероятнее всего, умерли ненасильственной смертью. Об этом РИА «Новости» рассказали в посольстве России со ссылкой на данные полиции.

Уточняется, что мужчине было 37 лет, девушке — 21. Об их гибели в округе Куллу стало известно 16 ноября.

«По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие», — пояснили в посольстве.

Дипломатическое представительство продолжает контактировать с правоохранителями штата Химачал-Прадеш.

Ранее стало известно, что тела двух россиян нашли в бассейне с горячими источниками в двух километрах от населенного пункта Маникаран на севере Индии. Отмечалось, что рассматривается версия смерти из-за передозировки наркотиков, однако проверяются и другие версии.

Рядом находились паспорта и телефоны, а в гостинице обнаружилась записка на английском языке, содержавшая просьбу отправить вещи пары в российское посольство.