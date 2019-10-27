«Смерть аль-Багдади мало что меняет». Кадыров призвал не делить террористов на хороших и плохих

Американские СМИ сообщили о ликвидации в Сирии лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что нужно освободить всю Сирию от террористов.

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: „Я тебя породил, я тебя и убью“. Бен Ладен мертв, а Аль-Каида жива. Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ*», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

«Только что произошло кое-что очень важное!» — между тем написал в Twitter президент США Дональд Трамп. Так он косвенно подтвердил информацию о ликвидации лидера террористов.

Американский лидер пообещал позже выступить с важным официальным заявлением. Предположительно, оно будет как раз касаться ситуации в Сирии и ликвидации главы террористической организации.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России