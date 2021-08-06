Смерч пронесся по Словакии и сорвал крыши домов. Видео

Смерч прошелся по востоку Словакии, сорвав крыши жилых домов и поломав большое количество деревьев. Об этом сообщил староста села Петковце Павол Гибал.

«Вечером [в четверг] через наше село прошел смерч. Повреждены, как минимум, семь [жилых] домов, у четырех из которых сорваны крыши. Поломаны деревья. Сорваны электропровода. Завалена автодорога, ведущая к нам», — привело слова старосты Словацкое радио.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Село находится недалеко от города Вранов-над-Топлеу в Прешовском крае.

Некоторые местные жители успели заснять смерч на видео и поделиться кадрами в соцсетях. Этот ролик снимали из окна жилого дома. На кадрах видно, что воронка быстро проходит рядом со зданием.

А на этой фотографии запечатлели последствия смерча. На снимок попал один из жилых домов, который остался без крыши после разгула стихии. Вокруг строения разбросано множество кирпичей и различных обломков.