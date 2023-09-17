Мир 17 сентября 2023, 11:22 Смену вектора внешней политики опровергли в Армении Пашинян заявил, что Армения не собирается менять свой внешнеполитический вектор РИА «Новости»

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Армения не намерена менять свой внешнеполитический вектор, заявил на брифинге премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, политика властей страны нацелена на интересы республики, сообщил ТАСС.

«Внешняя политика Армении прозрачна», — выразил уверенность Пашинян.

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Премьер пояснил, что о смене вектора внешней политики страны не может быть речи, потому что она всегда была ориентирована на государственные интересы Армении.

Пашинян также допустил, что до конца 2023 года страна сможет подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его оценке, Ереван делает для этого все необходимое.

Сейчас стороны тратят большое количество сил и времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис, указал премьер. Он выразил уверенность, что эти старания нужно направить на работу над мирным договором.

«Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года», — заверил политик.