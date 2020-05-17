Смену стратегии Зеленского по Донбассу анонсировали в Раде

Зеленский начал постепенно менять стратегию решения конфликта в Донбассе. Нынешнее руководство Украины не собирается идти по пути Порошенко к решению этого вопроса.

«У нас сейчас изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе», — заявила депутат правящей партии «Слуга народа» Марина Бардина в эфире телеканала «НАШ».

Она добавила, что когда президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти, он попытался идти к решению вопроса с Донбассом по пути своего предшественника, бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Эта стратегия не сработала за шесть лет. По словам Бардиной, теперь Киев начал ориентироваться на минские договоренности.

Ранее украинские власти в очередной раз исключили закрепление особого статуса Донбасса в Конституции во время заседания трехсторонней контактной группы. Украинская сторона особо отметила важность выполнения договоренностей лидеров «Нормандской четверки», которые достигли во время саммита в Париже в 2019 году.