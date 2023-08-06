Мир 06 августа 2023, 21:22 Смену позиции Украины по мирному плану Зеленского оценили в России Депутат Швыткин: на смену позиции Украины по мирному плану повлиял Запад РИА «Новости»

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На переговорах по Украине, которые проходят в саудовском городе Джидда, Киев не стал настаивать на воплощении в жизнь мирного плана президента страны Владимира Зеленского из-за влияния Запада. Такого мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Его слова привела Lenta.ru.

«Какой бы мирный план Украина ни предлагала, на мой взгляд, он никоим образом не может нас устраивать, потому что в той или иной степени он все равно будет идти в ущерб нашей стране», — сказал депутат.

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По его мнению, Россию должен устраивать план, который заключается в полной безоговорочной капитуляции со стороны ВСУ.

Замораживание конфликта, по его мнению, это не тот способ, который «окажет позитивное действие на наше государство, понимая, что конфликт может через некоторое время возобновиться с новой силой».

Запад, как считает Швыткин, принудил к прямому отказу от плана Зеленского в Джидде. По мнению депутата, к этому пришли из-за неудавшегося контрнаступления ВСУ и успехов российских военных в зоне СВО.

Следующая встреча для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине после мероприятия в Саудовской Аравии может пройти до саммита «Большой двадцатки», который запланировали провести в Нью-Дели в сентябре.