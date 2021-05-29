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    29 мая 2021, 22:01

    «Смените пластинку»: британцы высмеяли Столтенберга за слова о России

    Дарья Бунякова

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация с посадкой самолета Ryanair в Минске не могла обойтись без участия России. Его высказывание стали активно обсуждать британские читатели Daily Mail.

    «Смените пластинку»: британцы высмеяли Столтенберга за слова о России

    Издание опубликовало статью о выступлении Столтенберга на палубе британского авианосца «Королева Елизавета». В своей речи генеральный секретарь затронул скандал с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

    «Мы знаем про очень тесные отношения между Россией и Белоруссией, поэтому трудно поверить, что режим в Минске может сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией», — заявил Столтенберг.

    Под материалом собралось большое количество комментариев пользователей. Многие читатели назвали слова генсека неубедительными.

    «А у Столтенберга есть какие-то достоверные доказательства, или же это всего лишь его предположения? Вести подобные разговоры попросту несерьезно», — написал один из британцев.

    «И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!» — потребовал другой пользователь.

    «А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту», — напомнили в комментариях.

    «Всем известно, что европейские страны проворачивали подобное сотни раз, и никто даже глазом не моргнул», — поддержал читатель.

    Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая летел из Афин в Вильнюс. После получения сообщения о минировании лайнер вынужденно посадили в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали.