Сменился глава Госслужбы по ЧС Украины после пожара в колледже в Одессе

После пожара в одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса были уволены глава Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк.

Приказы опубликованы на сайте Госслужбы по ЧС области. Новым главой службы назначен Вадим Шулюк. Он занимал пост первого заместителя начальника областной Госслужбы по ЧС.

Об отстранении от службы Федорчака и Вовка ранее сообщал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он также рекомендовал уволить чиновников. Гончарук также поручил губернатору Одесчины отстранить главу департамента образования Алексея Левчака и «принять по нему соответствующие кадровые решения».

Пожар в одесском колледже произошел 4 ноября. В результате возгорания погибли 16 человек и еще 30 пострадали. Предположительно, причиной пожара стала неисправная проводка. Полиция завела уголовное дело, ведется следствие.