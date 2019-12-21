    21 декабря 2019, 01:10

    Сменился глава Госслужбы по ЧС Украины после пожара в колледже в Одессе

    Анастасия Кукова

    После пожара в одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса были уволены глава Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк.
    Сменился глава Госслужбы по ЧС Украины после пожара в колледже в Одессе

    Приказы опубликованы на сайте Госслужбы по ЧС области. Новым главой службы назначен Вадим Шулюк. Он занимал пост первого заместителя начальника областной Госслужбы по ЧС.

    Об отстранении от службы Федорчака и Вовка ранее сообщал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он также рекомендовал уволить чиновников. Гончарук также поручил губернатору Одесчины отстранить главу департамента образования Алексея Левчака и «принять по нему соответствующие кадровые решения».

    Пожар в одесском колледже произошел 4 ноября. В результате возгорания погибли 16 человек и еще 30 пострадали. Предположительно, причиной пожара стала неисправная проводка. Полиция завела уголовное дело, ведется следствие.