Мир 04 декабря 2023, 18:19 Смена тактики российской армии поставила под угрозу существование ВСУ Генерал Коморницкий: ВС РФ выбрали тактику полного уничтожения ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины и их союзники за последние месяцы допустили много просчетов, которые привели к серьезным поражениям на передовой. Российская армия начала тактику полного уничтожения ВСУ, заявил генерал польской армии Леон Коморницкий сделал в интервью изданию Interia.

По словам военного, украинское руководство совершило ошибку, сильно замедлив с реализацией планов по контрнаступлению. Это дало дополнительное время для того, чтобы ВС России дополнительно подготовились к обороне.

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Также украинцам не хватает синхронизации и стратегической координации со стороны Запада.

«Политики боялись и принимали запоздалые решения», — пояснил он.

Коморницкий подчеркнул, что сработавшее в их пользу время российские военные использовали для изменения цели. Речь идет «прежде всего об уничтожении украинской армии», которой теперь «никогда не победить».

Россия достигнет цели, а от слабой Украины останется отрезанное от ресурсов государство, заключил эксперт.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинцев раздражают отсутствие успехов на фронте и коррупция среди властей страны, писал RT.

Американский экс-разведчик Скотт Риттер отметил, что контрнаступление принесло для ВСУ только потери техники и людей. К тому же, нового вооружения для замены потерянной у Запада уже нет.