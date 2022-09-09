Смерть Елизаветы II назвали поводом для осмысления истории Англии | 360°

Эксклюзив 09 сентября 2022, 12:11 Поделиться Telegram

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Viber Смерть Елизаветы II назвали поводом для осмысления истории Англии Политолог Станкевич заявил, что после коронации Чарльза в Англии ничего не поменяется РИА «Новости»

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Коронация английского принца Чарльза пройдет уже в субботу, 10 сентября. Политолог Сергей Станкевич в интервью «360» сказал, что смена монархов в Великобритании никак не скажется на политическом векторе страны.

«В английской политике никаких изменений не предполагается. Смена монархов — некоторое символическое обозначение новой эпохи», — поделился он.

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Также Станкевич напомнил, что в Великобритании сложился определенный строй власти.

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«Монархия традиционно не вмешивается на текущую деятельность правительства», — объяснил он.

По его словам, со смертью Елизаветы II завершился определенный этап в истории Великобритании. Этот путь сейчас подвергнут осмыслению.

Елизавета II умерла вечером 8 сентября. Вместо нее на трон взойдет принц Чарльз, который по семейной традиции взял имя Карл III.

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