Мир 13 февраля 2024, 20:19 Смена командования привела к масштабным проверкам ВСУ Депутат Рады Безуглая заявила о проверке эффективности всех структур ВСУ РИА «Новости»

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Масштабные проверки на всех уровнях начались в Вооруженных силах Украины после назначения на пост главнокомандующего Александра Сырского. Об этом на своей странице в Facebook* написала заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности в Верховной раде Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что начали проверять работу всех — начиная от высшего офицерского состава, заканчивая подразделениями, которые находятся на передовой.

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«В ВСУ начался функциональный осмотр: Генеральный штаб, подразделения, кто сражается, кто нет, штабы, ротации», — написала Безуглая.

После отставки Валерия Залужного президент Украины Владимир Зеленский начал массовые увольнения и перестановки в командовании ВСУ.

Он снял с должности начальника Генерального штаба Сергея Шапталу, назначив вместо него бывшего замкомандующего силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.

Силы теробороны возглавил Игорь Плахута, известный как руководитель силового крыла МВД Украины, отвечавшего за разгон Майдана в 2013 году.

Сухопутные войска ВСУ после назначения Александра Сырского главнокомандующим возглавил бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Депутат рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сравнила масштабные перестановки и увольнения высшего офицерского состава с зачистками.

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