Мир 30 августа 2023, 06:33 Смелый дипломатический маневр Путина оставит Украину без союзников — Болтон Советник Болтон: Путин предложит мир на Украине и оставит ее без союзников РИА «Новости»

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После очередного провального контрнаступления Вооруженных сил Украины российская сторона предложит устроить перемирие. Запад согласится на это, оставив киевский режим без союзников, заявил в своей статье на сайте 19fortyfive бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Смелый дипломатический маневр [президента России Владимира] Путина может стать именно тем предлогом, который нужен [президенту США Джо] Байдену», — сказал он.

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Советник предположил, что весной после провала новой попытки украинской армии пойти в контрнаступление Россия в лице своего лидера пойдет на неожиданный шаг — предложит на два месяца приостановить на действующих линиях фронта огонь и начать переговоры. По мнению Джона Болтона, это удивит Запад, но многие страны согласятся на перемирие, потому что устали от этого конфликта.

Он посчитал, что такой вариант одобрят США, потому что украинская кампания стала для действующей власти обузой. На переговоры согласятся Германия и Франция. Джон Болтон предупредил, что такой вариант развития событий поставит Украину в невыгодное положение. Она потеряет своих нынешних союзников.

Запад не настроен на переговоры, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он не увидел перспектив для дипломатического разрешения конфликта.