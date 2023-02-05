Мир 05 февраля 2023, 22:44 «Смеются и считают свои миллионы». Французский политик раскритиковал фото Зеленского и фон дер Ляйен Политик Филиппо раскритиковал фото смеющихся Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве Официальный сайт президента Украины

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Президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сфотографировали смеющимися во время встречи в Киеве. Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо раскритиковал снимок в Twitter: он заявил, что олигархия во время боевых действий может лишь смеяться и считать свои миллионы.

«Урсула, ее европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно», — написал Филиппо. Он также отметил, что олигархия всегда смотрела на конфликты, «смеясь и считая свои миллионы».

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По мнению Филлипо, Евросоюз после военной поддержки Украины нарушил свой принцип. Политик напомнил, что ЕС создавался в качестве содружества мирных государств. Он призвал французов задуматься, стоит ли оставаться в составе этого блока, который встал на военный путь ради поддержки Киева. По мнению Филиппо, никто не сделал больше для выхода Франции из состава Евросоюза, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Политик и раньше критиковал государства Запада за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники украинским военным. По его мнению, эти действия только затягивают конфликт.